Турции грозит экономический кризис

Турецкая лира находится на рекордно низком уровне против доллара, в этом году валюта продемонстрировала худшие показатели. Аналитики прогнозируют, что если правительство не предпримет никаких действий, в Турции наступит кризис, сообщает CNBC.

После того, как Реджеп Эрдоган пообещал снизить процентную ставку для урегулирования экономических процессов, курс лиры достиг самой низкой отметки.

Президент страны намерен снижать ставку, потому что, по его мнению, это поможет сократить инфляцию, та как затраты по займам будут меньше. Настроения на рынке привели к быстрой продаже лиры, так как инвесторов обеспокоило, что правительство вмешивается в денежно-кредитную политику страны, что угрожает независимости центробанка.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен усилить власть над экономикой страны и взять под контроль денежно-кредитную политику, если он одержит победу на выборах в июне.