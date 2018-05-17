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600 дополнительных мест появится в детсадах Иркутска
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600 дополнительных мест появится в детсадах Иркутска 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Доукомплектовать детские сады всем необходимым Иркутска распорядился мэр Дмитрий Берников. По его словам, в 2018 году учреждения должны принять на 600 малышей больше. Об этом сообщает мэрия.
Как минимум один новый детский сад на ул. Байкальской должен начать работу в этом году. В настоящий момент там ведутся работы по устройству фасада, внутренним сантехническим и вентиляционным системам, проводятся отделочные работы и монтаж внутренних сетей электроснабжения, а также обустройство прилегающей территории. Всего в новом учреждении смогут воспитываться 110 малышей.
После капитального ремонта, который должен завершиться до конца лета, откроются детские сады №119 и 77.
«Работы на социальных объектах должны идти качественно и на высоком уровне. Мы контролируем каждый этап проведения работ. Иркутяне ждут эти объекты» — подчеркнул мэр.
Кстати, в 2018 году в Иркутске запланировано строительство еще пяти новых детских садов. Работы уже начались на объектах, расположенных на улице Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке. Кроме этого, планируется начать строительство детских садов на улицах Касаткина и Сосновая, продолжится возведение детсада на улице Зимняя.
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