600 дополнительных мест появится в детсадах Иркутска

Доукомплектовать детские сады всем необходимым Иркутска распорядился мэр Дмитрий Берников. По его словам, в 2018 году учреждения должны принять на 600 малышей больше. Об этом сообщает мэрия.

Как минимум один новый детский сад на ул. Байкальской должен начать работу в этом году. В настоящий момент там ведутся работы по устройству фасада, внутренним сантехническим и вентиляционным системам, проводятся отделочные работы и монтаж внутренних сетей электроснабжения, а также обустройство прилегающей территории. Всего в новом учреждении смогут воспитываться 110 малышей.

После капитального ремонта, который должен завершиться до конца лета, откроются детские сады №119 и 77.

«Работы на социальных объектах должны идти качественно и на высоком уровне. Мы контролируем каждый этап проведения работ. Иркутяне ждут эти объекты» — подчеркнул мэр.

Кстати, в 2018 году в Иркутске запланировано строительство еще пяти новых детских садов. Работы уже начались на объектах, расположенных на улице Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке. Кроме этого, планируется начать строительство детских садов на улицах Касаткина и Сосновая, продолжится возведение детсада на улице Зимняя.