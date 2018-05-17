В Перми «Лада Веста» сбила несовершеннолетнего велосипедиста

Перми произошло очередное ДТП с участием школьника. Как рассказали в ГУ МВД России , оно случилось утром 16 мая в Индустриальном районе.

«Водитель «Лады Весты» 1981 года рождения у дома № 113 по Шоссе Космонавтов допустил наезд на велосипедиста 2005 года рождения. По предварительным данным, несовершеннолетний пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребёнок получил ушиб и ссадины, ему назначили амбулаторное лечение», — сообщили в краевом ГУ МВД.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.