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В Перми «Лада Веста» сбила несовершеннолетнего велосипедиста
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В Перми «Лада Веста» сбила несовершеннолетнего велосипедиста 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми произошло очередное ДТП с участием школьника. Как рассказали в ГУ МВД России, оно случилось утром 16 мая в Индустриальном районе.
«Водитель «Лады Весты» 1981 года рождения у дома № 113 по Шоссе Космонавтов допустил наезд на велосипедиста 2005 года рождения. По предварительным данным, несовершеннолетний пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребёнок получил ушиб и ссадины, ему назначили амбулаторное лечение», — сообщили в краевом ГУ МВД.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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