Аксенов назвал мост через Керченский пролив символом единства и свободы

Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомился с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, встретился со строителями и выступил на митинге-концерте.

"Открытие Крымского моста — это событие, сопоставимое по своим масштабам и значению с самыми выдающимися историческими победами и достижениями России. Сбылась мечта многих поколений… Мост — это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, Крымский мост соединяет не только берега, но и настоящее и будущее.

"Это очередная история успеха нашей страны, связанная с именем Владимира Владимировича Путина, очередной пример реализации грандиозного по масштабам и технической сложности проекта в рекордно короткие сроки", — отметил Аксенов.

Глава Крыма при этом ответил тем, кто сомневался в реализации проекта строительства моста, и заявил, что Россия работала ударными темпами. «И сегодня результаты самоотверженного труда тысяч инженеров и рабочих из разных регионов нашей страны видны даже из космоса», — подчеркнул Аксенов.

Он сказал: «Поехали!» и «махнул» на Керчь ! pic.twitter.com/H6SnWQkGTz

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 мая 2018 г.

По его словам, ввод в эксплуатацию Крымского моста резко увеличит уровень инвестиционной привлекательности крымского региона, придаст новый импульс экономическому развитию. «Вырастет туристический поток. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики», — подчеркнул Аксенов и поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край , — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая.

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