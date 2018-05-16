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Госдеп США прокомментировал открытие Крымского моста
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Госдеп США прокомментировал открытие Крымского моста 

ТВ Центр 21 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Хизер Нойерт прокомментировала открытие Крымского моста, заявив, что, по мнению администрации президента Штатов, это событие негативно отразится на людях и самом полуострове. Об этом пишет "Интерфакс".
Нойерт отметила, что открытие моста может создать проблемы для судоходства, а также что само это событие является попыткой «укрепления России и захвата Крыма». Подытоживая, представитель Госдепа подчеркнула, что США обеспокоены ситуацией.
Позднее в американском посольстве России ответили на слова Нойерт, сказав, что Россия не считает себя обязанной спрашивать разрешения на строительство на своей территории ни у США, ниу какой-либо другой страны.
Автодорожная часть Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью страны, была торжественно открыта 15 мая в присутствии президента России Владимира Путина. По планам авторов проекта, грузовые автомобили смогут начать пользоваться мостом уже осенью 2018 года, а поезда — с декабря 2019-го.
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