Госдеп США прокомментировал открытие Крымского моста

Нойерт отметила, что открытие моста может создать проблемы для судоходства, а также что само это событие является попыткой «укрепления России и захвата Крыма ». Подытоживая, представитель Госдепа подчеркнула, что США обеспокоены ситуацией.

Позднее в американском посольстве России ответили на слова Нойерт, сказав, что Россия не считает себя обязанной спрашивать разрешения на строительство на своей территории ни у США, ниу какой-либо другой страны.