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S. T. A. L. K. E. R. 2 находится в разработке
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S. T. A. L. K. E. R. 2 находится в разработке 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Сергей Григорович, генеральный директор GSC Game World официально анонсировал новую игру S. T. A. L. K. E. R. 2. «Я официально заявляю: „GSC Game World разрабатывает S. T. A. L. K. E. R. 2“», — написал в Facebook глава украинской студии. В сообщении также имеется ссылка на официальный сайт S. T. A. L. K. E. R. 2, указывающий, по всей видимости, предполагаемую дату выхода игры — 2021 год. Каких-либо дополнительных подробностей о проекте Григорович не привел.
Серия компьютерных игр S. T. A. L. K. E. R. создана по мотивам книги братьев Стругацких «Пикник на обочине». Она представляет собой шутер от первого лица с элементами RPG и action-adventure. Первая основная игра серии — S. T. A. L. K. E. R. : Тень Чернобыля — была выпущена в марте 2007 года, а затем к ней был выпущен ряд дополнений. Вторую основную игру серии GSC Game World впервые анонсировала еще в августе 2010 года; затем ее разработку отменили, а теперь сообщили о возобновлении.
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