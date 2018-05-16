S. T. A. L. K. E. R. 2 находится в разработке

Сергей Григорович, генеральный директор GSC Game World официально анонсировал новую игру S. T. A. L. K. E. R. 2. «Я официально заявляю: „GSC Game World разрабатывает S. T. A. L. K. E. R. 2“», — написал в Facebook глава украинской студии. В сообщении также имеется ссылка на официальный сайт S. T. A. L. K. E. R. 2, указывающий, по всей видимости, предполагаемую дату выхода игры — 2021 год. Каких-либо дополнительных подробностей о проекте Григорович не привел.