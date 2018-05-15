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Россия усовершенствует средства борьбы с высокоточным оружием
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Россия усовершенствует средства борьбы с высокоточным оружием 

News.ru 58 минут назад
Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания с военачальниками, а также руководством оборонной промышленности, заявил о том, что существует необходимость совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием. Президент также призвал завершить разработку зенитную ракетную систему С-500 и подготовить её к серийному производству.
«Одна из важных задач — совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями», — приводит слова Путина ТАСС.
Он также заявил о том, что следует продолжать модернизацию комплексов «Панцирь».
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