Россия усовершенствует средства борьбы с высокоточным оружием

Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания с военачальниками, а также руководством оборонной промышленности, заявил о том, что существует необходимость совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием. Президент также призвал завершить разработку зенитную ракетную систему С-500 и подготовить её к серийному производству.

«Одна из важных задач — совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями», — приводит слова Путина ТАСС

Он также заявил о том, что следует продолжать модернизацию комплексов «Панцирь».