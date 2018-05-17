В центре Ростова водитель «Мерседеса» протаранил автобус со студентами и две маршрутки

Сегодня, 17 мая, на проспекте Буденновском произошло массовое ДТП, которое, по предварительным данным, спровоцировал мужчина за рулем «Мерседеса». Как рассказали очевидцы происшествия, вначале иномарка въехала в маршрутку.

— Поняв, что «попали» по полной, водитель и его его друзья-пассажиры решили скрыться, но врезались в проезжающий мимо автобус, — написал в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» свидетель аварии.

При этом, кроме автобуса, «Мерседес» «зацепил» вторую маршрутку.

— Сообразив, что скрыться на авто не удастся, они бросили машину и убежали, — продолжил очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что городской пассажирский транспорт двигался по маршрутам № 43 и 78. В автобусе ехали студенты РГЭУ. В ведомстве подтвердили, что водитель иномарки сбежал. Сейчас его разыскивают полицейские.

— В результате ДТП незначительные травмы получила пассажирка маршрутки, — сообщили в полиции.