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Codemasters анонсировала F1 2018
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Codemasters анонсировала F1 2018 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Студия Codemasters выпустит очередную часть своей популярной серии. Посмотреть на весь мир из-за руля болида мы сможем в новой версии гоночного симулятора F1 2018. Анонс не стал неожиданным: разработчики намекали на него в целой серии твитов.
Мы были в восторге от того, как тепло игроки приняли F1 2017, и очень рады, что F1 2018 продолжит столь сильную серию. В течение последних нескольких лет мы активно сотрудничаем с нашими игроками, чтобы понять, что для них важно, и мы не можем дождаться, когда представим более подробную информацию о функциях, которые им обязательно понравятся.
Пол Дьял, директор серии F1  Пока что разработчики не рассказывают подробно обо всех деталях нового проекта. Но они обещают ещё более расширить карьерный режим, добавить больше классических автомобилей и ввести ряд других улучшений.
F1 2018 выйдет на PS4, Xbox One и PC 24 августа, во время проведения гонок Гран-при Formula 1 в Бельгии. Игра появится в продаже как в цифровой версии, так и на дисках.
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