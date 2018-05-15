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Презентация картин Альфреда Затуринского прошла в центре соцобслуживания Бутырского района
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Презентация картин Альфреда Затуринского прошла в центре соцобслуживания Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Мероприятие прошло в рамках программы «Московское долголетие».
— Альфред Затуринский — житель Бутырского района, член Союза художников России. Основные техники: масло, масляная пастель, тушь-перо, акварель, смешанная техника. Он неоднократно участвовал в групповых выставках, также имеет персональную выставку. Творчество художника вызвало большой интерес посетителей, — сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.
Напомним, филиал «Бутырский» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу Огородный проезд, д. 21. (то)
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