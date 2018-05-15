Презентация картин Альфреда Затуринского прошла в центре соцобслуживания Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы: последние новости

Жители Бутырского района обсудят судьбу платных парковок и строительство ТПУ «Тимирязевская»

Учащиеся школы №1236 маршировали под «Прощание славянки»

Дорожный знак на улице Яблочкова развернули в нужную сторону по просьбе жителя района