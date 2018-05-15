Воинские части и подразделения общевойсковой армии ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после полкового тактического учения

Совершив комбинированный марш протяженностью свыше 1000 км на военной технике и железнодорожным транспортом, мотострелки, танкисты, артиллеристы прибыли в ППД и занялись обслуживанием вооружения и военной техники.

Подразделения мотострелковых дивизий Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Брянской, Воронежской, Белгородской и Смоленской областях, после проведения двустороннего полкового тактического учения на полигоне Мулино в Нижегородской области вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД).

Совершив комбинированный марш протяженностью свыше 1000 км на военной технике по пересеченной местности, трассам федерального значения, и железнодорожным транспортом, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения прибыли в ППД и занялись обслуживанием вооружения и военной техники.

На пути следования отрабатывались вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.

К настоящему времени свыше 3,5 тыс. военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники вернулись в пункты постоянной дислокации.