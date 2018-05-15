Розничные продажи в США выросли второй месяц подряд 

Москва, 15 мая — «Вести. Экономика». Розничные продажи в США в апреле выросли второй месяц подряд, однако рост замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Розничные продажи в США в апреле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Опрошенные Bloomberg аналитики также прогнозировали повышение на 0,3% в прошлом месяце. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи выросли на 0,8%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. В феврале показатель не изменился, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,1%. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) увеличились на 0,4% после роста на 0,5% в марте. Продажи в 9 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в апреле. Автодилеры в апреле зафиксировали рост продаж всего на 0,1% после увеличения на 2,1% в марте. Продажи автомобильного топлива на АЗС выросли на 0,8%, максимальными темпами с января, что отражает скачок стоимости бензина. Цены на бензин в США находятся вблизи максимума с конца 2014 года. Розничные продажи без учета автомобилей и бензина увеличились на 0,3% после роста на 0,4% в марте. Продажи в магазинах одежды в прошлом месяце подскочили на 1,4%. Это максимальный рост с марта 2017 года.