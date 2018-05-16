Как бы выглядела Цирилла из The Wither 3 в Overwatch

Занимательный кроссовер получился у 3D-художника Агелоса Апостолопулоса. Его задумка состояла в том, чтобы скрестить вселенные Overwatch и The Witcher, воссоздав Цириллу из игры «Ведьмак» на движке шутера. Ниже вы можете наблюдать процесс создания персонажа в картинках, а также окончательную версию, которая неплохо вписывается в детище Blizzard и имеет около 40 000 полигонов. Возможно, в будущем Агелос захочет перенести и других персонажей, вроде самого Геральта и его соратников. А кого бы вы хотели видеть во вселенной Overwatch?

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