Ещё
Путин не сомневается, что движение по Крымскому мосту будет открыто в срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин не сомневается, что движение по Крымскому мосту будет открыто в срок 

ТАСС 1 час назад
КРЫМСКИЙ МОСТ, 15 мая. /ТАСС/ Президент России Владимир Путин не сомневается, что движение по Крымскому мосту для грузовиков будет открыто осенью, а для поездов — в 2019 году. Об этом он заявил, беседуя с рабочими, участвующими в строительстве Крымского моста, первую часть которого во вторник официально ввел в эксплуатацию глава государства.
"Поздравляю вас. Это первый участок, первая линейка, но, наверное, самая важная. Не сомневаюсь, что у вас получится к осени запустить грузовую часть и закончить через год железнодорожную часть", — сказал Путин.
Он отметил, что автомобильная часть моста построена «качественно и в срок, даже на полгода раньше срока».
ТАСС: последние новости
Петергоф в новом сезоне запретил посещение парков с фонтанами на самокатах Минэнерго: санкции против Русала могут вызвать снижение спроса на электроэнергию в Сибири В Татарстане открыт новый сервисный металлоцентр для автопрома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста102
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку63
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке86
Украине пригрозили черным списком Европы11
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение