Путин не сомневается, что движение по Крымскому мосту будет открыто в срок

КРЫМСКИЙ МОСТ, 15 мая. / ТАСС / Президент России Владимир Путин не сомневается, что движение по Крымскому мосту для грузовиков будет открыто осенью, а для поездов — в 2019 году. Об этом он заявил, беседуя с рабочими, участвующими в строительстве Крымского моста, первую часть которого во вторник официально ввел в эксплуатацию глава государства.

"Поздравляю вас. Это первый участок, первая линейка, но, наверное, самая важная. Не сомневаюсь, что у вас получится к осени запустить грузовую часть и закончить через год железнодорожную часть", — сказал Путин.

Он отметил, что автомобильная часть моста построена «качественно и в срок, даже на полгода раньше срока».