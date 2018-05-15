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Президент открыл Крымский мост не на лимузине, а на КамАЗе
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Президент открыл Крымский мост не на лимузине, а на КамАЗе 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Владимир Путин одним из первых проехал по открывшемуся мосту.
Однако, сделал он это не в лимузине «Кортеж», как ожидалось. А в обычном строительном КамАЗе. Участвовавшем в строительстве путепровода. Причем Президент сам ведет грузовик с номерным знаком Н082ЕН 799. Рядом с ним — Александр Островский, человек, который всю свою профессиональную жизнь строит мосты. Кроме самосвалов в колонне из 35 автомобилей находятся бетономешалки, автокраны, длинномеры и даже илосос.
После пробега строительной техники на Крымском берегу состоится концерт для строителей.
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