МВД перейдет на российское ПО

Москва , 17 мая — «Вести. Экономика». МВД представило график перехода на российское ПО. Антивирусы и справочно-правовые системы должны стать на 100% российскими уже в 2018 г. Офисные пакеты и ОС станут на 80% российскими в 2020 г.

График составлен во исполнение распоряжения правительства об утверждении для госорганов плана перехода на российское ПО в 2016-2018 гг. Приказ об утверждении графика размещен на сайте МВД.

За переход МВД на российское ПО отвечает замминистра внутренних дел, генерал-майор полиции Виталий Шулика. График могут изменить, особенно в части перехода на российское офисное ПО. Предусмотрено также переобучение сотрудников МВД для работы с российским софтом.

МВД обновит прикладное ПО, чтобы обеспечить его совместимость с российскими офисными программами.

По графику подразделения центрального аппарата МВД начнут в 2018 г. использовать на 80% российские текстовые редакторы, табличные редакторы, редакторы презентаций, коммуникационное ПО, файловые менеджеры, органайзеры, средства просмотра, офисные пакеты, состоящие из четырех и более указанных программ.

Для региональных подразделений МВД в 2018 г. импортозамещение составит 50%, для подведомственных организаций — 35%. В 2020 г. во всех указанных структурах долю российского офисного ПО должны довести до 80%.

В 2018 г. центральный аппарат МВД начнет использовать на 50% российские операционные системы. От территориальных органов требуется использование 40% российского ПО, от подведомственных организаций — не менее 30%. В 2020 г. все показатели должны довести до 80%.