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В «Битцевском лесу» завтра настанет «МультУтро»
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В «Битцевском лесу» завтра настанет «МультУтро» 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Завтра, 18 мая, в 10.30 утра мама, пап, бабушек, дедушек и, конечно, детей, ждут в экоцентре «Битцевский лес» на веселом мероприятии «МультУтро» (3+).
Также в ЮЗАО в разных районах пройдут мероприятия Мосприроды:
11:00, 13:30 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (7 +) 14:00 — квест «Найди исток реки Очаковки» в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (14 +) Все занятия и экскурсии бесплатные. Описание мероприятий, адреса и телефоны для записи — на сайте Мосприроды: http://www.mospriroda.ru/press_center/ekologicheskie_.
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