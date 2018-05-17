В «Битцевском лесу» завтра настанет «МультУтро»

Завтра, 18 мая, в 10.30 утра мама, пап, бабушек, дедушек и, конечно, детей, ждут в экоцентре «Битцевский лес» на веселом мероприятии «МультУтро» (3+).

Также в ЮЗАО в разных районах пройдут мероприятия Мосприроды:

11:00, 13:30 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (7 +) 14:00 — квест «Найди исток реки Очаковки» в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (14 +) Все занятия и экскурсии бесплатные. Описание мероприятий, адреса и телефоны для записи — на сайте Мосприроды: http://www.mospriroda.ru/press_center/ekologicheskie_.