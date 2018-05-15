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Столичная полиция возьмет под особый контроль проверку торговых точек около баз отдыха детей
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Столичная полиция возьмет под особый контроль проверку торговых точек около баз отдыха детей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщают в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Под особый контроль берется работа по проверке торговых точек, расположенных близ баз отдыха детей с целью недопущения осуществления в них торговли спиртными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями. Данная работа будет осуществляться ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с Московским городским советом общественных пунктов охраны порядка и Московским городским штабом народной дружины», — говорится в сообщении.
Организация безопасности детского отдыха будет осуществляться на многих уровнях: колонны с детьми будут сопровождаться патрульными автомобилями. А все транспортные средства, которые будут перевозить детей на отдых, пройдут технический осмотр, чтобы не допустить возможные террористические акты и обеспечить безопасную детей.
Подчеркивается, что одной из основных причин роста преступности среди подростков является наличие свободного от учебы времени, в особенности в период летних каникул.
«Согласно статистике, на 1 апреля 2018 г. на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 5 тыс. 667 несовершеннолетних и 4 тыс. 414 неблагополучных родителей», — сообщается в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
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