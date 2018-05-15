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СБУ проводит обыски в квартире журналиста «РИА Новости Украина»
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СБУ проводит обыски в квартире журналиста «РИА Новости Украина» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналистки «РИА Новости Украина» Людмилы Лысенко, передает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката.
«Она (Людмила) сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск», — сказал адвокат. По его словам, журналистку вызовут на допрос в пятницу.
Ранее «РИА Новости» сообщило, что сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости Украина». Журналистка, которая в этот момент находилась в редакции, не выходит на связь. Также стало известно о задержании 15 мая журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского возле его дома в Киеве.
Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что журналисты украинской редакции телеканала также перестали выходить на связь. По мнению Симоньян, произошедшее является местью Киева за Крымский мост.
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