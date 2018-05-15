СБУ проводит обыски в квартире журналиста «РИА Новости Украина»

«Она (Людмила) сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск», — сказал адвокат. По его словам, журналистку вызовут на допрос в пятницу.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости Украина». Журналистка, которая в этот момент находилась в редакции, не выходит на связь. Также стало известно о задержании 15 мая журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского возле его дома в Киеве.