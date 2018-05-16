Омбудсмены порекомендовали ускорить принятие закона о правах недееспособных

"Мы рекомендуем… Государственной думе ускорить принятие во втором чтении проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан», — сказала Москалькова, подводя итоги координационного совета по теме «Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья».