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Омбудсмены порекомендовали ускорить принятие закона о правах недееспособных
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Омбудсмены порекомендовали ускорить принятие закона о правах недееспособных 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Координационный совет уполномоченных по правам человека в РФ рекомендует Государственной думе ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в нормативные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы рекомендуем… Государственной думе ускорить принятие во втором чтении проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан», — сказала Москалькова, подводя итоги координационного совета по теме «Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья».
Совет единогласно одобрил проект резолюции. Москалькова заявила, что до 1 июня региональные омбудсмены могут представить дополнительные предложения по данной теме. Свои рекомендации, по ее словам, представит также министерство здравоохранения. Доклады, озвученные на координационном совете, позднее опубликуют на сайте Москальковой.
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