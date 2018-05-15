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Вышло большое обновление для мобильной PUBG
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Вышло большое обновление для мобильной PUBG 

Ferra.ru 28 минут назад
Мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds сейчас одна из самых популярных Android-игр на рынке. Сегодня компании PUBG и Tencent объявили о выходе довольно крупного обновления PUBG Mobile. Апдейт 0.5.0 приносит любимую многими фанатами карту Мирамар и уже начал распространяться для пользователей устройств на базе iOS и Android.
Как отмечают разработчики, также обновление PUBG Mobile включает в себя игровые элементы социального взаимодействия, которые призваны улучшить возможности кооперативной работы между пользователями.
В дополнение к Мирамару идёт новое вооружение и средства передвижения. Кроме того, была добавлена локальная функция быстрой команды. Для объединения с игроками поблизости в отряд достаточно ввести шестизначный код. Улучшения получили звуки в игре, подъем в гору, планирование на парашюте и спецэффекты.
Игра PUBG Mobile для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play, в ней предусмотрены встроенные покупки.
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