Шесть истребителей F‐35A разместят на японской военной базе

Глава японского министерства обороны Ицунори Онодэра заявил, что в мае текущего года на военной базе Мисава разместят шесть новых истребителей пятого поколения F-35A. По словам чиновника, появление этих аппаратов укрепит сотрудничество Токио и Вашингтона, сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на ТАСС

Онодэра добавил, что один самолет разместят на базе уже 15 мая. Остальные пять истребителей на север страны доставят 26 числа.

«Это приведет к росту наших возможностей воздушной обороны, а также укрепит взаимодействие между Японией США », — сказал министр обороны Японии.

Размещение американских истребителей F-35A на японской базе Мисава началось в январе 2018 года. Единственный находящийся сейчас на базе самолет участвует в учениях, которые продлятся до 24 мая.

В феврале стало известно о планах японских властей приобрести порядка 25 истребителей из США и распределить их по различным военным аэродромам.