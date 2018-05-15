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Шесть истребителей F‐35A разместят на японской военной базе
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Шесть истребителей F‐35A разместят на японской военной базе 

360tv.ru 43 минуты назад
Глава японского министерства обороны Ицунори Онодэра заявил, что в мае текущего года на военной базе Мисава разместят шесть новых истребителей пятого поколения F-35A. По словам чиновника, появление этих аппаратов укрепит сотрудничество Токио и Вашингтона, сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на ТАСС.
Онодэра добавил, что один самолет разместят на базе уже 15 мая. Остальные пять истребителей на север страны доставят 26 числа.
«Это приведет к росту наших возможностей воздушной обороны, а также укрепит взаимодействие между Японией и США», — сказал министр обороны Японии.
Размещение американских истребителей F-35A на японской базе Мисава началось в январе 2018 года. Единственный находящийся сейчас на базе самолет участвует в учениях, которые продлятся до 24 мая.
В феврале стало известно о планах японских властей приобрести порядка 25 истребителей из США и распределить их по различным военным аэродромам.
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