Ещё
Президент Аргентины не поедет на чемпионат мира по футболу в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Аргентины не поедет на чемпионат мира по футболу в Россию 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри отменил свою поездку в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы государства Иван Павловски.
"Макри не едет на мундиаль", — сказал Павловски.
Ранее портал Nacion со ссылкой на близкие к главе государства источники сообщал, что Макри решил не ехать в Россию на ЧМ-2018 из-за сложной экономической ситуации в южноамериканской стране.
Изначально Макри планировал 16 июня быть в Москве на матче Аргентина-Исландия, а через пять дней — в Нижнем Новгороде на игре своей сборной с Хорватией. Другой сценарий предполагал его присутствие на матче с Хорватией 21 июня, а через пять дней — в Санкт-Петербурге на матче с Нигерией.
Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние дни серьезно осложнилась. Курс аргентинского песо падает до исторических минимумов по отношению к доллару США. Это происходит на фоне переговоров, которые власти Аргентины ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.
Сборная Аргентины на чемпионате мира 2014 года в Бразилии дошла до финала, где уступила команде Германии.
РИА Новости: последние новости
Официально анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2 Картину Модильяни продали на аукционе в Нью-Йорке за 157 миллионов долларов Трамп поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита с КНДР
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту44
США обеспокоены по поводу Крымского моста39
Открытие Крымского моста возмутило Европу977
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице20
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым18
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение