Президент Аргентины может посетить Россию во время чемпионата мира — 2018

Действующий президент Аргентина Маурисио Макри пока не принял окончательное решения о поездке на чемпионата мира — 2018 по футболу в России , сообщает ТАСС "Я пока не могу подтвердить отмену визита. Он президент, и сроки принятия решения зависят от него. Могу лишь сообщить, что президент — страстный футбольный болельщик", — заявил посол Аргентины в Российской Федерации Рикардо Лагорио Хорватии и Нигерии. На чемпионате мира — 2018 сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии Ранее сообщалось, что Макри не поедет на ЧМ-2018 из-за тяжелой экономической ситуации в Аргентине.