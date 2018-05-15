Действующий президент Аргентина Маурисио Макри пока не принял окончательное решения о поездке на чемпионата мира — 2018 по футболу в России, сообщает ТАСС.
"Я пока не могу подтвердить отмену визита.
Он президент, и сроки принятия решения зависят от него. Могу лишь сообщить, что президент — страстный футбольный болельщик", — заявил посол Аргентины в Российской Федерации Рикардо Лагорио.
На чемпионате мира — 2018 сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
Ранее сообщалось, что Макри не поедет на ЧМ-2018 из-за тяжелой экономической ситуации в Аргентине.