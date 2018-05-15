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Мотоциклист без прав попал в аварию в Краснодарском крае
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Мотоциклист без прав попал в аварию в Краснодарском крае 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мотоциклист без прав на вождение пострадал в ДТП 14 мая в Красноармейском районе Краснодарского края. 42‐летний мужчина на Yamaha превысил скорость, съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на отдел пропаганды краевого УГИБДД.
Мотоциклист пострадал и с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дочь адвоката Шурыгиной сбила шестилетнего мальчика в Ульяновске. Автомобиль проехал на «красный». Водитель не остановился и скрылся с места преступления.
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