Мотоциклист без прав попал в аварию в Краснодарском крае 

Мотоциклист без прав на вождение пострадал в ДТП 14 мая в Красноармейском районе Краснодарского края. 42‐летний мужчина на Yamaha превысил скорость, съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на отдел пропаганды краевого УГИБДД.
Мотоциклист пострадал и с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дочь адвоката Шурыгиной сбила шестилетнего мальчика в Ульяновске. Автомобиль проехал на «красный». Водитель не остановился и скрылся с места преступления.