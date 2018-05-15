Мотоциклист без прав попал в аварию в Краснодарском крае

Мотоциклист без прав на вождение пострадал в ДТП 14 мая в Красноармейском районе Краснодарского края . 42‐летний мужчина на Yamaha превысил скорость, съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на отдел пропаганды краевого УГИБДД. Мотоциклист пострадал и с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дочь адвоката Шурыгиной сбила шестилетнего мальчика в Ульяновске . Автомобиль проехал на «красный». Водитель не остановился и скрылся с места преступления.