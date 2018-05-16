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Кузнецова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Риме
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Кузнецова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Риме 

Чемпионат.com 16 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира в Риме, в двух партиях проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. Светлана трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Контавейт поспорит либо с представительницей США Винус Уильямс (8), либо с россиянкой Еленой Весниной.
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