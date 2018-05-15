Международные перелеты из России для самостоятельных путешественников за год подорожали более чем на 20%

За год международные перелеты из Москвы подорожали на 22,4%, до 23,8 тысячи рублей, пишет газета

"Коммерсант"

со ссылкой на оценки сервисов онлайн-бронирования авиабилетов. Перелеты из других городов-миллионников стали дороже на 20% — до 23,4 тыс.

За год средняя стоимость авиабилетов, выкупленных на летний период на международные направления с вылетом из Москвы, выросла на 22,4% — до 23,8 тыс. рублей, из других городов-миллионников — на 20% (до 23,4 тыс.), подсчитали специально для «Коммерсанта» в OneTwoTrip. По расчетам Tutu.ru, самым заметным оказалось увеличение цены перелета в Болгарию : так, минимальная стоимость авиабилетов в эту страну в мае 2018 года составляет 14,7 тыс. рублей— это на 68,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минимальная цена перелета во Францию выросла на 32,8% — до 19,6 тыс. рублей, в ОАЭ — на 16,3% — до 19 тыс. рублей, в Хорватию — на 15,9% — до 16,8 тыс. рублей

Причиной резкого повышения стоимости размещения стал увеличивающийся второй год подряд общий интерес к поездкам за рубеж, полагают в Ostrovok.ru. По словам руководителя авианаправления OneTwoTrip Леонида Рябоштана, годом ранее постоянному снижению цен способствовал выход на новые направления лоукостеров, массовое распространение тарифов без багажа и профицит провозных емкостей, а сейчас эти факторы свое влияние утратили.

На треть выросли и цены на размещение в отелях на ряде популярных курортных направлений, выяснило издание.

По оценке Ostrovok.ru, средняя цена при бронировании отелей и апартаментов в Турции за год выросла на 28%, до 6,1 тыс. рублей за ночь, на Атлантическом побережье рост составил 36%, до 9,3 тыс. рублей, на европейском побережье Черного моря — 32%, до 4,3 тыс. рублей, а в Израиле — 27%, до 12,7 тыс.

При этом размещение на Черноморском побережье России , которое пока не пользуется повышенным спросом на летний период, подорожали за год лишь на 4%.

Вместе с предстоящими матчами чемпионата мира по футболу рост цен на билеты за рубеж и заграничный отдых могут развернуть интерес граждан к внутреннему туризму или организованному, отдыху, который дорожает лишь на 8-12%, отмечает «Коммерсант».

Тенденции на организованном рынке заметно отличаются. По данным OnlineTur.ru, за год средняя стоимость туров на популярные зарубежные направления выросла лишь на 8-12%. Доля внутренних туров в общей структуре продаж при этом за год сократилась с 9% до 3%, подсчитали эксперты Level.travel.