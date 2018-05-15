СМИ рассказали о попытках России и Индии обойти санкции США в сфере ВТС

"Российской финансовой корпорации" и "Русала". В начале апреля США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта"

"Существуют способы обойти новые финансовые санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки», принятым конгрессом США. Консультации с целью разработки соответствующей дорожной карты ведутся с правительством России на нескольких уровнях", — сообщил один источник.

Газета отмечает, что решение руководства США ввести санкции в отношении ряда предприятий оборонного сектора РФ, с которыми Индия сотрудничает уже долгое время, вызвало недовольство в Нью-Дели. Это привело к тому, что ряд индийских банков приостановили финансовые операции с Россией, несмотря на недавний призыв главы Пентагона Джеймса Мэттиса к Конгрессу ввести послабления в антироссийских санкциях для ряда стран, в том числе для Индии, информирует издание.

"С одной стороны, США хотят, чтобы Индия оставалась их ближайшим стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем . С другой, США ставят под угрозу планируемую закупку С-400 у России, а также проекты по фрегатам, субмаринам и вертолётам. Это лишь усилит подозрения Индии о том, что США больше нельзя считать надежным поставщиком оружия", — заявил газете другой источник в правительстве Индии.

Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» во втором квартале текущего года.

На сегодняшний день Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.