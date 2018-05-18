Во Владимирской области вырос прожиточный минимум на 205 рублей

В среднем он составил 9309 рублей. Для трудоспособного населения — 10 111 рублей, для пенсионеров — 7 823 рубля, для детей — 9 402 рубля. С 1 мая к нему прировняли минимальную зарплату.

Чтобы посчитать прожиточный минимум, вычисляют минимальный набор продуктов питания, необходимый для выживания и сохранения здоровья. В него входят хлеб, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 пункта).