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Во Владимирской области вырос прожиточный минимум на 205 рублей
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Во Владимирской области вырос прожиточный минимум на 205 рублей 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В среднем он составил 9309 рублей. Для трудоспособного населения — 10 111 рублей, для пенсионеров — 7 823 рубля, для детей — 9 402 рубля. С 1 мая к нему прировняли минимальную зарплату.
Чтобы посчитать прожиточный минимум, вычисляют минимальный набор продуктов питания, необходимый для выживания и сохранения здоровья. В него входят хлеб, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 пункта).
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