В Совфеде прокомментировали намерение Киева выставить России счет за Крымский мост

По словам Цекова, подобные заявления являются «надуманными», а расчеты— «абсолютно голословными».

"Азовское море — внутреннее море Украины России . Поскольку это так, строительство подобных сооружений находится полностью в нашей юрисдикции. А такие заявления — реакция на строительство", — сказал Цеков.

Он добавил, что негативная реакция украинской стороны объясняется многократными заявлениями о том, что мост «вообще не будет построен». Цеков отметил, что попытки Киева «выставить счет России» бессмысленны.

"Мы спокойно относимся к таким заявлениям, понимая, что, возможно, они и могут подать какой-то иск, но выиграть его, получив какую-то компенсацию от России, — это вряд ли", — заключил Цеков.