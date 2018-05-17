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В Совфеде прокомментировали намерение Киева выставить России счет за Крымский мост
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В Совфеде прокомментировали намерение Киева выставить России счет за Крымский мост 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков дал комментарий, поле того как возглавляющий украинское министерство инфраструктуры Владимир Омелян рассказал об убытках от моста через Керченский пролив. Об этом сообщает RT.
По словам Цекова, подобные заявления являются «надуманными», а расчеты— «абсолютно голословными».
"Азовское море — внутреннее море Украины и России. Поскольку это так, строительство подобных сооружений находится полностью в нашей юрисдикции. А такие заявления — реакция на строительство", — сказал Цеков.
Он добавил, что негативная реакция украинской стороны объясняется многократными заявлениями о том, что мост «вообще не будет построен». Цеков отметил, что попытки Киева «выставить счет России» бессмысленны.
"Мы спокойно относимся к таким заявлениям, понимая, что, возможно, они и могут подать какой-то иск, но выиграть его, получив какую-то компенсацию от России, — это вряд ли", — заключил Цеков.
Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост достанется украинской стороне.
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