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На Украине подсчитали убытки от Крымского моста
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На Украине подсчитали убытки от Крымского моста 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки страны от Крымского моста оцениваются в 500 миллионов гривен в год. Об этом сообщает NewsOne.
"Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", — сказал Омелян.
По его словам, суммы непрямых убытков Украины от Крымского моста исчисляются миллиардами гривен.
Омелян также пообещал, что «выставить счет» России за убытки от Крымского моста.
Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту в первый день работы проехали более пяти тысяч машин.
Движение по Крымскому мосту для легкового и пассажирского транспорта открыли 16 мая в 5.30 утра.
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