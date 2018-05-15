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В Японии рассказали о покупке у США семи модифицированных истребителей F-35
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В Японии рассказали о покупке у США семи модифицированных истребителей F-35 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
ТОКИО, 15 мая — РИА Новости. Япония до конца мая завершит размещение семи закупленных у США истребителей F-35A на базе ВВС Японии Мисава на северо-востоке главного острова страны Хонсю, заявил на пресс-конференции во вторник министр обороны страны Ицунори Онодэра.
Первый из истребителей был дислоцирован на базе ВВС Японии Мисава в январе этого года. Днем во вторник состоится церемония по размещению второго из семи военных воздушных судов. Остальные пять истребителей будут дислоцированы на базе 26 мая.
"Это приведет к повышению возможностей воздушной обороны и укреплению взаимодействия между Японией и США", — цитирует агентство Киодо слова Онодэры.
F-35A — самая технологически простая и, соответственно, облегченная и дешевая версия F-35. В течение текущего финансового года, который начался 1 апреля 2018 года, правительство Японии планирует дислоцировать 10 подобных истребителей.
В конце прошлого года правительство Японии утвердило самый большой в истории страны бюджет на 2018 финансовый год (c 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года) на сумму 97,7 триллиона иен (85,1 миллиарда долларов). Рекордными стали и расходы на оборону: 5,19 триллиона иен (4,55 миллиарда долларов). По сравнению с прошлым годом (5,13 триллиона иен) рост составил 1,17%. Правительство Японии объясняет это возросшей активностью КНДР, развитием ее ядерной и ракетной программ и намерением Японии усовершенствовать свою противоракетную оборону.
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