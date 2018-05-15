В Японии рассказали о покупке у США семи модифицированных истребителей F-35

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости Япония до конца мая завершит размещение семи закупленных у США истребителей F-35A на базе ВВС Японии Мисава на северо-востоке главного острова страны Хонсю, заявил на пресс-конференции во вторник министр обороны страны Ицунори Онодэра.

Первый из истребителей был дислоцирован на базе ВВС Японии Мисава в январе этого года. Днем во вторник состоится церемония по размещению второго из семи военных воздушных судов. Остальные пять истребителей будут дислоцированы на базе 26 мая.

"Это приведет к повышению возможностей воздушной обороны и укреплению взаимодействия между Японией и США", — цитирует агентство Киодо слова Онодэры.

F-35A — самая технологически простая и, соответственно, облегченная и дешевая версия F-35. В течение текущего финансового года, который начался 1 апреля 2018 года, правительство Японии планирует дислоцировать 10 подобных истребителей.