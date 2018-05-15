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Создатели Outlast готовят новую игру во вселенной хоррора
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Создатели Outlast готовят новую игру во вселенной хоррора 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
Руководитель Red Barrels Филипп Морин поделился цифрой продаж серии Outlast. На сегодняшний день было продано 15 миллионов копий ужастика. Студии удалось заработать 64 миллиона долларов от всех продаж. Морин рассказал, что бюджет первой части составлял 1.4 миллиона долларов, когда как вторая часть обошлась разработчикам в 7 миллионов.
В интервью изданию GamesIndustry руководитель студии поделился некоторыми интересными деталями создания проекта. Выяснилось, что разработчики Outlast сталкивались со множеством финансовых проблем.
«Мы не могли найти никого, кто мог бы инвестировать в проект. Мы искали 18 месяцев. У нас было 18 месяцев без зарплаты, кроме небольших контрактов здесь и там. Мы поставили все на кон. Я смог сохранить только свой дом. Нам просто нужно было выпустить игру, пока у нас были деньги. Мы не могли просто так отступить и было бы позором отдать проект другой компании ради еще нескольких месяцев работы» — рассказывает руководитель Red Barrels Филипп Морин.
В отчаянных попытках найти средства, студия обратилась к Ubisoft. Однако те не увидели перспектив жанра хоррора на игровом рынке.
«Мы пытались убедить Ubisoft Montreal позволить нам работать над концепцией ужастика примерно в 2009 году. У них не было никакого интереса, и причина в основном заключалась в том, что, хотя у нас была минимальная сумма денег, на которую мы можем рассчитывать, мы не смогли бы достичь достаточно большой аудитории» — добавил Морин.
Сейчас Red Barrels работает над концепцией своего следующего проекта. По словам руководителя студии, игра будет отличаться от Outlast, но существовать в той же вселенной.
«Сейчас мы создаем прототипы. Главное, чего я бы хотел достичь — это прототип, которым был бы доволен. Только после этого мы начнем думать, как его воплотить лучше всего. Будем ли мы использовать такой же бюджет? Может ли он быть ниже? Я не знаю» — комментирует Филипп Морин.
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