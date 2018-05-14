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Кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием
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Кот Мостик проинспектировал Крымский мост перед открытием 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кот Мостик первым пробежал 19 км, проверив готовность Крымского моста перед церемонией открытия.
Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проинспектировал автодорожную часть моста длиной 19 км, дав добро на запуск автодорожного движения.
В его Instagram говорится, что Мостик отметил готовность к запуску движения.
«Первым пробежал 19 км. Все готово! Завтра торжественно со строителями и Президентом открываю Мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?», — говорится в сообщении.
Пользователи пожелали удачи рыже-белому куратору «стройки века» и попросили сделать селфи с российским президентом, который будет участвовать в церемонии открытия Крымского моста 15 мая.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным мостом страны. Строители опередили график на полгода, поэтому автомобильное движение по нему запустят уже 16 мая.
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