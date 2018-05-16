Крымский мост побил рекорд Керченской переправы

За первые 12 часов по автодорожной части Крымского моста проехали почти 14 тысяч автомобилей. Таким образом, побит абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы, поставленный в августе 2017 года — 13 тысяч машин в сутки. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Тем временем сегодня на Керченской паромной переправе количество перевезенных автомобилей сократилось на 600-700 единиц, до 2000 машин в сутки. В основном это грузовики.

Трафик по новому мосту распределился почти равномерно: 7000 машин проследовали в Керчь , а 6700 — на Тамань. Надо сказать, что специалисты заранее прогнозировали интенсивность движения по мосту 12-13 тысяч автомобилей в сутки, отмечая две причины — сдачу моста в самый канун нового курортного сезона и интерес к самому мосту как уникальному инженерному объекту с современными технологиями. Сделать селфи на мосту, пусть и из окна машины — сегодня мечта многих российских автомобилистов, и мост вполне может стать самостоятельным объектом посещения с заездом в соседние Керчь и Тамань.

По прогнозам специалистов, в целом в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40 процентов. А туристический поток на полуострове вырастет на 20 процентов.

Напомним, сегодня в 5 часов 30 минут открылось регулярное движение по Крымскому мосту в обе стороны.