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ЦБ может расширить послабления для кредитующих санкционные компании банков
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ЦБ может расширить послабления для кредитующих санкционные компании банков 

Rambler News Service 2 часа назад
ЦБ рассматривает возможность расширения послаблений для кредитующий санкционные компании банков, сообщил директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.
«Вы, наверное, видели наши недавно опубликованные письма в отношении права кредитных организаций не ухудшать финансовое положения, категорию качества ссуд для заемщиков, которые попадают под этот новый пакет санкций, и очевидным образом их финансовое положение изменяется не в лучшую сторону, по крайней мере, на какое-то время. Похожие идеи есть у нас в отношении коэффициентов риска, в отношении расчета обязательных нормативов в более широком плане. Это тоже мы планируем в скором времени реализовать», — сказал он.
Ранее ЦБ опубликовал письмо, в котором разрешил банкам до конца 2018 года не ухудшать оценку финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и категории качества обеспечения, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую введению санкций.
10 мая представитель Сбербанка сообщила, что банк не пользовался предоставленной ЦБ возможностью не ухудшать оценку рисков по кредитам, которые были выданы попавшим под санкции США компаниям.
6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
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