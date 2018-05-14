В избиркоме Крыма санкции ЕС назвали пилюлькой для Украины 

— Это просто пилюлька для украинского руководства, чтобы они хоть чем-то потешились, — цитирует РИА Новости главу избиркома РК Михаила Малышева. — Работа избирательной комиссии Республики Крым никоим образом не пострадает от этих санкций, пусть в этом плане они будут спокойны.
Напомним, сегодня Совет Европейского союза включил в санкционный список пятерых членов избирательных комиссий Крыма и Севастополя, непосредственно участвовавших в организации выборов президента РФ на территории полуострова. Под санкции попали зампред и секретарь избиркома Крыма Инна Гузеева и Наталья Безрученко, экс-глава избиркома Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь избиркома Севастополя Анастасия Капранова.
Малышев уверен, что никаких неудобств от введенных ограничений члены избиркома не почувствуют.
— Никакой недвижимости в Европе и за пределами страны, я уверен, ни у заместителя, ни у секретаря избирательной комиссии Республики Крым нет и быть не могло, — заявил он. — Это все чистая формальность только чтобы потешить самолюбие украинского президента.
В то же время Михаил Малышев расценил санкции ЕС как признание качества работы его подчиненных.
— Это показатель качественной работы избирательной комиссии Республики Крым, которая добросовестно и профессионально провела выборы президента нашей страны, — подчеркнул он.