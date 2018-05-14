«Ренова» получила господдержку после наложения западных санкций

«Компания «Ренова», попавшая под действие санкций США , на прошлой неделе получила поддержку в виде кредита, предоставленного на возвратной основе по линии «Промсвязьбанка».

Средства были выданы на рыночных, условиях, ставка по кредиту не является льготной и учитывает как стоимость фондирования банка, так и риски присущие такого рода кредитованию, включая нормативные требования по созданию резервов», — сообщили в министерстве.

Как отметили в министерстве, бюджетные средства на эти цели не использовались.