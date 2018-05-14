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«Ренова» получила господдержку после наложения западных санкций
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«Ренова» получила господдержку после наложения западных санкций 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Попавшая под американские санкции, компания «Ренова» Виктора Вексельберга получила кредит от «Промсвязьбанка» на рыночных условиях. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Министерство финансов.
«Компания «Ренова», попавшая под действие санкций США, на прошлой неделе получила поддержку в виде кредита, предоставленного на возвратной основе по линии «Промсвязьбанка».
Средства были выданы на рыночных, условиях, ставка по кредиту не является льготной и учитывает как стоимость фондирования банка, так и риски присущие такого рода кредитованию, включая нормативные требования по созданию резервов», — сообщили в министерстве.
Как отметили в министерстве, бюджетные средства на эти цели не использовались.
Новый пакет санкций введен в связи с проведением в Крыму выборов президента России и вступит в силу со вторника, 15 мая, после официальной публикации документа, сообщили СМИ.
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