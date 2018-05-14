Минфин рассказал о господдержке «Реновы»

"Компания «Ренова», попавшая под действие санкций США, на прошлой неделе получила поддержку в виде кредита, предоставленного на возвратной основе по линии Промсвязьбанка. Средства были выданы на рыночных, условиях, ставка по кредиту не является льготной и учитывает как стоимость фондирования банка, так и риски присущие такого рода кредитованию, включая нормативные требования по созданию резервов", — заявили в министерстве.

Минфине также подчеркнули, что бюджетные средства на эти цели не использовались.