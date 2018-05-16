В ходе учений по боевой подготовки войск ПВО в Сибири было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники

Соединения ПВО 41-й общевойсковой армии ЦВО отработали стрельбы по крылатым и баллистическим ракетам условного противника из ЗРК С-400 «Триумф», «Бук-М1», «Тор-М1», «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла».

Соединения противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии ЦВО провели более 40 тактических учений с боевой стрельбой и применением зенитно-управляемых снарядов во время зимнего периода обучения.

Тактические учения войск ПВО проводились на полигонах в Сибири и на общевойсковом полигоне Капустин Яр в Астраханской области . В нем приняли участие свыше 1200 военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО и применялись около 500 единиц вооружения и военной техники.

Соединения ПВО отработали маневры и стрельбы по крылатым и баллистическим ракетам условного противника из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», «Бук-М1», «Тор-М1», «Стрела-10», а также из ПЗРК «Игла». Также военнослужащие приняли участие в тренировках по уничтожению беспилотных летательных аппаратов.