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В ходе учений по боевой подготовки войск ПВО в Сибири было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники
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В ходе учений по боевой подготовки войск ПВО в Сибири было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соединения ПВО 41-й общевойсковой армии ЦВО отработали стрельбы по крылатым и баллистическим ракетам условного противника из ЗРК С-400 «Триумф», «Бук-М1», «Тор-М1», «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла».
Соединения противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии ЦВО провели более 40 тактических учений с боевой стрельбой и применением зенитно-управляемых снарядов во время зимнего периода обучения.
Тактические учения войск ПВО проводились на полигонах в Сибири и на общевойсковом полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В нем приняли участие свыше 1200 военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО и применялись около 500 единиц вооружения и военной техники.
Соединения ПВО отработали маневры и стрельбы по крылатым и баллистическим ракетам условного противника из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», «Бук-М1», «Тор-М1», «Стрела-10», а также из ПЗРК «Игла». Также военнослужащие приняли участие в тренировках по уничтожению беспилотных летательных аппаратов.
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