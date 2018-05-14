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Владельцы Xbox One смогут протестировать Divinity: Original Sin 2
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Владельцы Xbox One смогут протестировать Divinity: Original Sin 2 

GameGuru 40 минут назад
Фото: GameGuru
Larian Studios сняла довольно креативный трейлер для Xbox One версии Divinity: Original Sin 2 в котором один из сотрудников студии попадает в мир игры, чтобы спросить мнение игроков о консольной версии.
Также стало известно, что Divinity: Original Sin 2 с 16 мая будет доступна по программе Xbox Game Preview. Игроки получат доступ к первым трем часам популярной на PC ролевой игры. В случае оформления предварительного заказа им будет открыт целый первый акт, на прохождение которого уйдет примерно 20 часов.
Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition появится на Xbox One и PS4 в августе этого года.
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