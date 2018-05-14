США испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-III»

Головная часть ракеты достигла цели на американском полигоне в Тихом океане.

США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-III». Кадры запуска ракеты появились в Сети.

Сообщается, что МБР была запущена из шахтной пусковой установки с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии.

Головная часть ракеты без боевого заряда, пролетев около семи тысяч километров, упала в заданном районе американского полигона у атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Целью испытательного пуска была проверка и подтверждение готовности американского стратегического ракетного вооружения.