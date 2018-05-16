Ученые рассказали о новой опасности кофеина

Исследователями был проведен анализ сведений почти о 51 тысяче беременных женщин и их детях, наблюдения за которыми проводились до восьмилетнего возраста.

Авторы нового исследования, статья которых опубликована в журнале BMJ Open, советуют беременным женщинам сократить потребление кофе, а лучше вообще отказаться от него, а также от крепкого чая и других напитков, которые богаты кофеином.

Исследователями был проведен анализ сведений почти о 51 тысяче беременных женщин и их детях, наблюдения за которыми проводились до восьмилетнего возраста. Оказалось, что дети мам, которые увлекались во время беременности напитками богатыми кофеином, в дошкольном и школьном возрасте в значительной степени склонны к лишнему весу и ожирению, чем дети, чьи мамы вообще не употребляли такие напитки или пили их редко.

Ученые отмечают, что детское ожирение грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа в более старшем возрасте.

Отмечается, что жители Скандинавских государств пьют очень много кофе, поэтому там будущие мамы обычно не отказывают себе в удовольствии выпить несколько чашек в день. Например, в Швеции будущим мамам разрешается выпивать в день до трех чашек кофе и до шести чашек черного чая. Но, как заявили ученые, у женщин, следовавших таким рекомендациям, дети также находятся в зоне большого риска появления лишнего веса и развития ожирения.

По словам ученых, во внутриутробном периоде закладываются важнейшие программы включения и выключения различных генов, в том числе тех, которые регулируют обмен веществ, они в течение жизни влияют на здоровье человека.

«Хотя в биологических основах связи между кофеином во время беременности и ожирением у детей еще предстоит разобраться, лучше потребление этой субстанции ограничить или вообще от нее отказаться», — дал совет беременным один из авторов исследования Верена Зенгпил.