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Ученые рассказали о новой опасности кофеина
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Ученые рассказали о новой опасности кофеина 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователями был проведен анализ сведений почти о 51 тысяче беременных женщин и их детях, наблюдения за которыми проводились до восьмилетнего возраста.
Авторы нового исследования, статья которых опубликована в журнале BMJ Open, советуют беременным женщинам сократить потребление кофе, а лучше вообще отказаться от него, а также от крепкого чая и других напитков, которые богаты кофеином.
Исследователями был проведен анализ сведений почти о 51 тысяче беременных женщин и их детях, наблюдения за которыми проводились до восьмилетнего возраста. Оказалось, что дети мам, которые увлекались во время беременности напитками богатыми кофеином, в дошкольном и школьном возрасте в значительной степени склонны к лишнему весу и ожирению, чем дети, чьи мамы вообще не употребляли такие напитки или пили их редко.
Ученые отмечают, что детское ожирение грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа в более старшем возрасте.
Отмечается, что жители Скандинавских государств пьют очень много кофе, поэтому там будущие мамы обычно не отказывают себе в удовольствии выпить несколько чашек в день. Например, в Швеции будущим мамам разрешается выпивать в день до трех чашек кофе и до шести чашек черного чая. Но, как заявили ученые, у женщин, следовавших таким рекомендациям, дети также находятся в зоне большого риска появления лишнего веса и развития ожирения.
По словам ученых, во внутриутробном периоде закладываются важнейшие программы включения и выключения различных генов, в том числе тех, которые регулируют обмен веществ, они в течение жизни влияют на здоровье человека.
«Хотя в биологических основах связи между кофеином во время беременности и ожирением у детей еще предстоит разобраться, лучше потребление этой субстанции ограничить или вообще от нее отказаться», — дал совет беременным один из авторов исследования Верена Зенгпил.
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