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Норвежские ученые посоветовали беременным женщинам пить меньше кофе
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Норвежские ученые посоветовали беременным женщинам пить меньше кофе 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Medportal.ru
Норвежские ученые рекомендуют беременным женщинам не пить кофе во время вынашивания плода. Их будущим детям в раннем возрасте грозит ожирение. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на BMJ Open.
В Норвегии сотрудники Института здравоохранения провели исследование, в ходе которого было опрошено около 50 тысяч беременных женщин. Также медики обследовали детей до восьми лет. Выяснилось, что дети кофеманок склонны набирать большой вес в раннем возрасте.
В начале мая британские психологи пришли к выводу, что женщины, которые много времени проводят в социальных сетях, теряют уверенность в себе. На женщин, проводящих в соцсетях от часа и больше, давят стандарты красоты.
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