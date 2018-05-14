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Кофе и чай при беременности сделают ребенка толстым
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Кофе и чай при беременности сделают ребенка толстым 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Если будущая мать употребляет напитки с кофеином, высока вероятность того, что у ее потомства будет лишний вес. На время вынашивания малыша женщине лучше вообще отказаться от кофе, крепкого чая и других богатых кофеином напитков, приводится заключение ученых в журнале BMJ Open. По мнению научных специалистов, употребление напитков с кофеином при беременности повышает риск появления лишнего веса и ожирения у ребенка, когда он подрастет. К выводу о том, что кофеин может быть провокатором тучности у детей женщин, которые его употребляли, пришли скандинавские исследователи, сотрудники Сальгренской академии в Швеции и Норвежского института общественного здравоохранения. Ими была проанализирована информация, содержащая данные 51 тысячи беременных женщин и их детей. В странах Скандинавии кофе употребляется традиционно очень активно — выпить несколько чашек в день здесь считается нормальным. Беременным его тоже разрешают пить. К примеру, в Швеции беременным разрешено употребление до трех чашек кофе в день. Новое исследование говорит о том, что следовать такой рекомендации все же не стоит.
«Мы выяснили, что дети матерей, увлекавшихся богатыми кофеином напитками во время беременности, в дошкольном и школьном возрасте оказывались значительно сильнее склонными к лишнему весу и ожирению, чем дети, чьи мамы вообще не пили такие напитки или пили их очень редко», — констатировали авторы работы.
По их словам, в период внутриутробного развития формируются механизмы включения и выключения различных генов, в том числе регулирующих обмен веществ, влияющий на массу тела. Возможно, кофеин оказывает на такое формирование особое влияние, провоцирующее появление ожирения у детей в будущем. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был определен лучший способ похудения без эффекта маятника, то есть повторного набора веса.
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