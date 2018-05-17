СК возбудил дело после подтопления трех поселков в Якутии

В Якутии в связи с паводком действует режим ЧС федерального уровня.

По данным следствия, ночью 9 мая 2018 года на реке Алдан в Якутии начался ледоход, возникла вероятность образования заторов в районе населенных пунктов Эжанцы, Эльдикан, Кюпцы и дальнейшего их подтопления. И.о. главы Усть-Майского района 10 мая 2018 года ввел режим повышенной готовности. Алгоритм действий должностных лиц муниципальных образований по принятию экстренных мер по ликвидации возникновения возможных ЧС был определен. С 10 по 15 мая поселки подтопило, возникла угроза жизни и здоровью жителей, их имущество было повреждено и уничтожено.

Как следует из материалов прокурорской проверки, права граждан были нарушены из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами муниципальных образований «Кюпский национальный наслег», «Поселок Эльдикан», а также «Эжанский национальный наслег».

Согласно информации рабочей группы по отслеживанию паводковой обстановки Усть-Майского района, по состоянию на 17 мая, в зону подтопления в этих поселках попало 582 дома, 287 объектов индивидуального жилищного строительства, в которых проживали 1,2 тысячи человек, в том числе 314 детей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами нескольких муниципальных образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений Усть-Майского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования дела следователи установят обстоятельства произошедшего и круг лиц, ответственных за принятие экстренных мер по предотвращению возможных ЧС, информирование населения, своевременную эвакуацию и обеспечение сохранности имущества граждан.