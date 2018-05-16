Ride 3 выйдет в ноябре

Студия Milestone официально анонсировала очередную часть своего симулятора мотогонок. Разработчики обещают игрокам самые мощные и красивые мотоциклы из всех, что когда-либо были выпущены, и самые захватывающие пейзажи игрового мира. А дух свободы воплотится также в широчайших возможностях настройки двухколёсной техники по собственному вкусу и в соответствии с выбранным стилем игры.

Последняя из частей серии, Ride 2, вышла осенью 2016 года и получила смешанные отзывы. Как и первая часть, Ride, которой мы поставили 5,5 баллов.

Анонс Ride 3 разработчики сопроводили первым трейлером игры и подборкой скриншотов с пометкой о незавершённости процесса работы. Ride 3 выйдет на PC, PS4 и Xboх One 8 ноября 2018. До этого срока мы услышим намного больше подробностей о третьей главе серии.