Ещё
Ride 3 выйдет в ноябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост

Ride 3 выйдет в ноябре 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Студия Milestone официально анонсировала очередную часть своего симулятора мотогонок. Разработчики обещают игрокам самые мощные и красивые мотоциклы из всех, что когда-либо были выпущены, и самые захватывающие пейзажи игрового мира. А дух свободы воплотится также в широчайших возможностях настройки двухколёсной техники по собственному вкусу и в соответствии с выбранным стилем игры.
Последняя из частей серии, Ride 2, вышла осенью 2016 года и получила смешанные отзывы. Как и первая часть, Ride, которой мы поставили 5,5 баллов.
Анонс Ride 3 разработчики сопроводили первым трейлером игры и подборкой скриншотов с пометкой о незавершённости процесса работы. Ride 3 выйдет на PC, PS4 и Xboх One 8 ноября 2018. До этого срока мы услышим намного больше подробностей о третьей главе серии.
Игромания.ру: последние новости
Valve ищет сотрудников для создания «кинематографичной игры» Российская RPG Stoneshard вышла на Kickstarter S.T.A.L.K.E.R. 2 в разработке — релиз в 2021 году
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост487
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии42
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир76
Украина оценила убытки от Крымского моста153
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье233
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение