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Мотосимулятор RIDE 3 выйдет 8 ноября
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Мотосимулятор RIDE 3 выйдет 8 ноября 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Итальянская студия Milestone S. r. l. знает, как распределять силы более 150 своих сотрудников. Разработчик гоночных симуляторов анонсирует еще одну игру, которая выйдет в 2018. Ранее свет увидели Gravel и Monster Energy Supercross, а в ближайшее время любители виртуальной скорости смогут получить доступ к MotoGP 18 и MXGP Pro. Наконец в ноябре выйдет последняя (но это не точно) игра студии в этом году — мотосимулятор Ride 3.
Ride 3 позволит кататься на различных мотоциклах, как спортивных, так и городского типа на красивых трассах. Игра выйдет 8 ноября на PC, Xbox One и PS4.
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