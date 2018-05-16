Мотосимулятор RIDE 3 выйдет 8 ноября

Итальянская студия Milestone S. r. l. знает, как распределять силы более 150 своих сотрудников. Разработчик гоночных симуляторов анонсирует еще одну игру, которая выйдет в 2018. Ранее свет увидели Gravel и Monster Energy Supercross, а в ближайшее время любители виртуальной скорости смогут получить доступ к MotoGP 18 и MXGP Pro. Наконец в ноябре выйдет последняя (но это не точно) игра студии в этом году — мотосимулятор Ride 3.

Ride 3 позволит кататься на различных мотоциклах, как спортивных, так и городского типа на красивых трассах. Игра выйдет 8 ноября на PC, Xbox One и PS4.