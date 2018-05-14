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Электромобили BMW получили беспроводную зарядку
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Электромобили BMW получили беспроводную зарядку 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Устройство состоит из двух частей: зарядной панели, которую можно установить, например, в гараже, и принимающего блока — он крепится к днищу автомобиля. Система работает по аналогии с беспроводной зарядкой для смартфонов, использующей метод электромагнитной индукции.
Для того, чтобы начать процесс зарядки, необходимо поставить автомобиль над панелью. После активации зарядки индукционная катушка в панели начнет генерировать электромагнитное поле при поступлении переменного тока. А вторая катушка на стороне автомобиля начнет улавливать сгенерированное поле и конвертировать эту энергию в постоянный ток, питающий аккумуляторы.
Однако купить устройство автомобилисты пока не смогут. В компании решили в качестве пилотного проекта давать беспроводную зарядку в аренду, причем только владельцам седана BMW 530e iPerformance в Европе и в одном штате США — в Калифорнии, сообщает издание Car. В будущем, вероятно, беспроводная зарядка станет доступна в качестве опции для всех электрических и гибридных автомобилей бренда.
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