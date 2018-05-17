В Москве в ДТП пострадали пять человек

На юго-западе Москвы в результате ДТП пострадали пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, столкновение нескольких автомобилей произошло вблизи дома N 10 на улице Ремизова.

Как отмечается, по предварительным данным, при ДТП пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы при столкновении грузовика и легковушки погиб человек.

16 мая стало известно, что в Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека.

Как отмечалось, инцидент произошел на юго-востоке Москвы. При аварии пострадали двое пассажиров автобуса.