В Москве в ДТП пострадали пять человек 

На юго-западе Москвы в результате ДТП пострадали пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, столкновение нескольких автомобилей произошло вблизи дома N 10 на улице Ремизова.
Как отмечается, по предварительным данным, при ДТП пострадали пять человек.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы при столкновении грузовика и легковушки погиб человек.
16 мая стало известно, что в Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека.
Как отмечалось, инцидент произошел на юго-востоке Москвы. При аварии пострадали двое пассажиров автобуса.